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Формула-1

Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Россиянин Даниил Квят сошел с дистанции в результате аварии
Болид Льюиса Хэмилтона EPA-EFE/Will Oliver
Описание
Болид Льюиса Хэмилтона
© EPA-EFE/Will Oliver

ТАСС, 2 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Гонка прошла на трассе "Сильверстоун".

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На последнем круге на болиде Хэмилтона лопнуло левое переднее колесо, в результате чего финишную черту британец пересек на трех колесах. Незадолго до этого такой же прокол произошел и на болиде партнера британца по команде финна Валттери Боттаса, который в тот момент находился на второй позиции. В итоге финн закончил гонку на 11-м месте.

Хэмилтон выиграл третью гонку подряд в текущем сезоне и седьмую - на домашнем этапе, по этому показателю он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1", опередив Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции. Всего за карьеру Хэмилтон одержал 87 побед, рекорд принадлежит семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру (91).

Вторым финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который показал лучшее время круга в гонке, третьим - монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Из-за аварий дважды на трассе появлялась машина безопасности, в том числе это произошло после вылета на 13-м круге российского пилота команды "Альфа Таури" Даниила Квята. Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение, россиянин сумел самостоятельно покинуть болид. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли финишировал седьмым.

После четырех этапов в личном зачете лидирует Хэмилтон, в активе которого 88 очков, следом идут Боттас (58) и Ферстаппен (52). Квят занимает 15-е место, набрав одно очко, Гасли располагается на 12-й позиции (12).

Следующий этап "Формулы-1" вновь пройдет на трассе "Сильверстоун", заезды состоятся с 7 по 9 августа.

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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