Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

ТАСС, 2 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Гонка прошла на трассе "Сильверстоун".

На последнем круге на болиде Хэмилтона лопнуло левое переднее колесо, в результате чего финишную черту британец пересек на трех колесах. Незадолго до этого такой же прокол произошел и на болиде партнера британца по команде финна Валттери Боттаса, который в тот момент находился на второй позиции. В итоге финн закончил гонку на 11-м месте.

Хэмилтон выиграл третью гонку подряд в текущем сезоне и седьмую - на домашнем этапе, по этому показателю он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1", опередив Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции. Всего за карьеру Хэмилтон одержал 87 побед, рекорд принадлежит семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру (91).