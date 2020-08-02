Полумарафон "Забег.РФ" собрал в Грозном более 250 участников

ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. Полумарафон "Забег.РФ" стал первым массовым мероприятием в Грозном с начала пандемии, в нем приняли участие более 250 человек. Участники пробежали от площади Дружбы народов до аэропорта столицы Чечни, передает корреспондент ТАСС.

"Это первое мероприятие после снятия ограничительных мер в республике. Все очень рады. Полумарафон прошел с соблюдением всех мер и предписаний Роспотребнадзора", - рассказал журналистам заместитель министра спорта региона Чингиз Хациев.

Победителями забегов на 5 км, 10 км и 21 км стали Магомед Исраилов, Дмитрий Шурупов и Юрий Новиков. Им вручили кубки и денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Мы имеем прекрасные возможности для популяризации физической культуры в нашем регионе. Наш полумарафон "Забег.Грозный" мы провели, чтобы показать - через спорт можно преодолеть любые болезни", - отметил в ходе церемонии награждения министр спорта Чеченской Республики Хамзат Кадыров.

Полумарафон в Грозном является частью проекта "Забег.РФ". Забеги прошли в воскресенье более чем в 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников.