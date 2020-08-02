"Шинник" победил "Торпедо" в матче первого тура ФНЛ, забив в компенсированное время

В компенсированное ко второму тайму время мяч забил Никита Дорофеев. Встреча стала первой для Сергея Игнашевича на посту главного тренера "Торпедо", в прошлом сезоне он из-за отсутствия лицензии занимал должность старшего тренера клуба. 15 июня специалист успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории Pro, которая позволила ему возглавить тренерский штаб команды.

Во втором туре ФНЛ "Шинник" 8 августа на выезде сыграет с "Акроном" из Тольятти. "Торпедо" в этот же день в гостях встретится со "Спартаком-2".

Прошлый сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, участие в нем принимали 20 команд. Первое и второе места заняли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", завоевав право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), стыковые игры командами первого и второго дивизиона в сезоне-2019/20 были отменены РФС. В ФНЛ опустились самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона в высшем дивизионе.

Число клубов, которые сыграют в ФНЛ в сезоне-2020/21 увеличилось до 22 команд. Команды, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в РПЛ. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 14-й и 13-й строчках высшего дивизиона чемпионата России. В Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят шесть команд, а в обратном направлении проследуют четыре клуба.