Аршавин получил должность в ФК "Зенит"

ТАСС, 2 августа. Футбольный клуб "Зенит" объявил о назначении Андрея Аршавина на должность директора департамента развития молодежного футбола. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Отмечается, что после завершения игровой карьеры Аршавин прошел обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита", получил лицензии категории D и С и работал с командой футболистов 2004 года рождения в качестве тренера. Также Аршавин имеет опыт работы советником генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин завершил карьеру футболиста в конце 2018 года. За "Зенит" полузащитник играл в 2000-2009 и с 2012-2015 годы, проведя в общей сложности 374 матча в составе клуба из Санкт-Петербурга, в которых забил 78 мячей и отдал 106 голевых передач. Также он имеет опыт выступления за английский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и краснодарскую "Кубань". В составе сборной России он провел 75 игр, в которых отметился 17 забитыми мячами и 18 голевыми передачами.

Выступая за "Зенит" Аршавин стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России полузащитник выиграл бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.