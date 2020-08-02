Непомнящий сыграет с Карлсеном в финале турнира Legends of Chess

ТАСС, 2 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале Аниша Гири из Нидерландов. Турнир проходит в онлайн-режиме.

Непомнящий и Гири обменялись победами в первых двух встречах полуфинального противостояния. В воскресенье шахматисты сыграли вничью пять раз подряд. В шестой партии российский гроссмейстер, играя белыми фигурами, оказался сильнее и вышел в финал.

В финале, который пройдет с 3 по 5 августа, Непомнящий сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который в полуфинале оказался сильнее россиянина Петра Свидлера.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.