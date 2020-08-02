Тост: Квят мог набрать очки на Гран-при "Формулы-1" в Великобритании, если бы не авария

ТАСС, 2 августа. Руководитель команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Франц Тост заявил, что российский пилот Даниил Квят мог бы набрать очки в гонке четвертого этапа чемпионата, если бы не авария. Комментарий Тоста приводит пресс-служба команды.

Квят вылетел с трассы на 13-м круге гонки на автодроме "Сильверстоун". Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид. Сразу после аварии пилот извинился перед командой, а после гонки рассказал, что причиной инцидиента мог стать прокол колеса.

"У Даниила получился хороший старт с 19-й позиции. Нам нужно будет провести расследование несчастного случая, но похоже, что это произошло из-за прокола заднего колеса. Самое главное, что Квят не получил травм и в полном порядке. Это очень обидно, он показывал отличный темп, и я думаю, мог бы финишировать в очковой зоне", - сказал Тост.

Победителем Гран-при Великобритании стал шестикратный чемпион мира британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Нынешний сезон "Формулы-1" для 26-летнего российского пилота стал шестым в гоночной карьере. За это время он трижды поднимался на подиум по итогам Гран-при. В турнирной таблице личного зачета после четырех этапов сезона-2020 Квят занимает 15-е место, набрав одно очко.

Календарь "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса претерпел существенные изменения по сравнению с изначальной версией. Организаторы чемпионата объявили о проведении 13 Гран-при. Российский этап пройдет 25-27 сентября на трассе в Сочи.