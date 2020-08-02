"Аризона" обыграла "Нэшвилл" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Оливер Экман-Ларссон (8-я минута), Кристиан Дворак (11), Клейтон Келлер (16) и Михаэль Грабнер (37). У проигравших шайбы на счету Филипа Форсберга (20, 49) и Райана Эллиса (41). Голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос впервые вышел в стартовом составе клуба в плей-офф. Он выступает за "Нэшвилл" с 2015 года.

ТАСС, 2 августа. "Аризона" победила "Нэшвилл" со счетом 4:3 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серия проходит до трех побед.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.