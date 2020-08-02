"Лечче" покинул высший дивизион чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 2 августа. "Лечче" дома проиграл "Парме" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:4.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Капрари (24-я минута), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (67), на 11-й минуте встречи защитник "Лечче" Фабио Лучиони отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев отличились Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (69).
В другом матче игрового дня СПАЛ дома уступил "Фиорентине" со счетом 1:3, "Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Торино" (1:1), "Дженоа" разгромил "Верону" (3:0), а "Удинезе" на выезде оказался сильнее "Сассуоло" (1:0).
"Лечче" по итогам 38 туров набрал 35 очков и занял 18-е место. Отставание от "Дженоа", который занял спасительное 17-е место, составило четыре очка. Также высший дивизион итальянского первенства покинут "Брешия" и СПАЛ.
Победу в первенстве досрочно одержал "Ювентус". Помимо него, в Лиге чемпионов следующего сезона сыграют "Интер", "Аталанта" и "Лацио". В Лиге Европы Италию представят "Рома", "Милан" и "Наполи". В Серию А на следующий сезон вышли "Беневенто" и "Кротоне". Третий клуб, который станет участником высшего дивизиона, определится после розыгрыша плей-офф между командами, занявшими с третьего по восьмое место во второй лиге ("Специя", "Порденоне", "Читаделла", "Кьево", "Эмполи" и "Фрозиноне").
Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, итальянец забил за сезон 36 мячей, опередив нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе которого 31 гол. Иммобиле является лидером в борьбе за "Золотую бутсу" - приз, вручаемый лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Из имеющих теоретические шансы побороться за трофей с итальянцем футболистов ближе всех к нему располагается форвард швейцарских "Янг Бойз" Жан-Пьер Нсаме. За тур до конца швейцарского первенства Нсаме надо забить 18 голов, чтобы опередить Иммобиле.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|38
|26
|5
|7
|76-43
|83
|2
|Интер
|38
|24
|10
|4
|81-36
|82
|3
|Аталанта
|38
|23
|9
|6
|98-48
|78
|4
|Лацио
|38
|24
|6
|8
|79-42
|78
|5
|Рома
|38
|21
|7
|10
|77-51
|70
|6
|Милан
|38
|19
|9
|10
|63-46
|66
|7
|Наполи
|38
|18
|8
|12
|61-50
|62
|8
|Сассуоло
|38
|14
|9
|15
|69-63
|51
|9
|Верона
|38
|12
|13
|13
|47-51
|49
|10
|Фиорентина
|38
|12
|13
|13
|51-48
|49
|11
|Парма
|38
|14
|7
|17
|56-57
|49
|12
|Болонья
|38
|12
|11
|15
|52-65
|47
|13
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|37-51
|45
|14
|Кальяри
|38
|11
|12
|15
|52-56
|45
|15
|Сампдория
|38
|12
|6
|20
|48-65
|42
|16
|Торино
|38
|11
|7
|20
|46-68
|40
|17
|Дженоа
|38
|10
|9
|19
|47-73
|39
|18
|Лечче
|38
|9
|8
|21
|52-85
|35
|19
|Брешия
|38
|6
|7
|25
|35-79
|25
|20
|СПАЛ
|38
|5
|5
|28
|27-77
|20