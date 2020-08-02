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Футбол в Италии

"Лечче" покинул высший дивизион чемпионата Италии по футболу

В Серию А на следующий сезон вышли "Беневенто" и "Кротоне", третий клуб определится позднее

ТАСС, 2 августа. "Лечче" дома проиграл "Парме" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Капрари (24-я минута), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (67), на 11-й минуте встречи защитник "Лечче" Фабио Лучиони отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев отличились Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (69).

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В другом матче игрового дня СПАЛ дома уступил "Фиорентине" со счетом 1:3, "Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Торино" (1:1), "Дженоа" разгромил "Верону" (3:0), а "Удинезе" на выезде оказался сильнее "Сассуоло" (1:0).

"Лечче" по итогам 38 туров набрал 35 очков и занял 18-е место. Отставание от "Дженоа", который занял спасительное 17-е место, составило четыре очка. Также высший дивизион итальянского первенства покинут "Брешия" и СПАЛ.

Победу в первенстве досрочно одержал "Ювентус". Помимо него, в Лиге чемпионов следующего сезона сыграют "Интер", "Аталанта" и "Лацио". В Лиге Европы Италию представят "Рома", "Милан" и "Наполи". В Серию А на следующий сезон вышли "Беневенто" и "Кротоне". Третий клуб, который станет участником высшего дивизиона, определится после розыгрыша плей-офф между командами, занявшими с третьего по восьмое место во второй лиге ("Специя", "Порденоне", "Читаделла", "Кьево", "Эмполи" и "Фрозиноне").

Лучшим бомбардиром чемпионата Италии стал форвард "Лацио" Чиро Иммобиле, итальянец забил за сезон 36 мячей, опередив нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе которого 31 гол. Иммобиле является лидером в борьбе за "Золотую бутсу" - приз, вручаемый лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Из имеющих теоретические шансы побороться за трофей с итальянцем футболистов ближе всех к нему располагается форвард швейцарских "Янг Бойз" Жан-Пьер Нсаме. За тур до конца швейцарского первенства Нсаме надо забить 18 голов, чтобы опередить Иммобиле.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус38265776-4383
2Интер382410481-3682
3Аталанта38239698-4878
4Лацио38246879-4278
5Рома382171077-5170
6Милан381991063-4666
7Наполи381881261-5062
8Сассуоло381491569-6351
9Верона3812131347-5149
10Фиорентина3812131351-4849
11Парма381471756-5749
12Болонья3812111552-6547
13Удинезе381291737-5145
14Кальяри3811121552-5645
15Сампдория381262048-6542
16Торино381172046-6840
17Дженоа381091947-7339
18Лечче38982152-8535
19Брешия38672535-7925
20СПАЛ38552827-7720
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