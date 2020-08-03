Полумарафон "Забег.РФ" собрал около 1,3 тыс. человек в Курске

ТАСС, 3 августа. Около 1,3 тыс. человек приняли участие во Всероссийском полумарафоне "Забег.РФ" в Курске, на дистанцию вышли известные российские спортсмены и губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации региона.

"В этом году в забеге приняли участие около 1300 человек. В отличие от других городов, в Курске бегуны преодолели на одну дистанцию больше. Всего их пять - 1 км, 1,52 км, 5 км, 10 км и 21,1 км", - говорится в сообщении.

В Курске в забеге участвовали известные российские спортсмены: олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Малышко, призер олимпийских игр в лыжных гонках Алексей Петухов и олимпийская чемпионка по фехтованиию Евгения Ламонова. Губернатор Курской области Роман Старовойт также принял участие в полумарафоне.

"Это первое массовое мероприятие после послабления карантинных мер на территории региона. Мы очень долго согласовывали детали проведения забега с Роспотребнадзором, соблюдали все требования, которые были предъявлены. В несколько дней шла регистрация участников. Все волонтеры и члены судейской комиссии прошли тестирование - у всех отрицательный результат на наличие covid-инфекции", - цитирует пресс-служба Старовойта.

Взносы участников "Забег.РФ" в Курске будут перечислены на благотворительность. По предварительным подсчетам, общая сумма составит более 420 тыс. рублей. Большая часть средств пойдет на счет марафона "Мир детства" для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Собранные в ходе регистрации на дистанцию 1 520 м средства переведут фонду спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".

Забеги прошли в воскресенье в более чем 80 городах восьми федеральных округов России. Проект поборется за право войти в Книгу рекордов Гиннесса как массовое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество городов-участников.