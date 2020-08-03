СМИ: футболист "Ливерпуля" Ориги может перейти в "Астон Виллу"

ТАСС, 3 августа. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" может приобрести нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит намерен усилить линию нападения.

В прошедшем сезоне Ориги провел в составе "Ливерпуля" 42 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард в составе ливерпульской команды становился чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе национальной сборной Бельгии на его счету 28 матчей, в которых он отметился тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в €16 млн.