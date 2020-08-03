"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Райан Грейвз (46-я минута) и Назем Кадри (60). У проигравших отличился Давид Перрон (17). Кадри забросил победную шайбу за 0,1 секунды до завершения третьего периода.

ТАСС, 3 августа. "Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 2:1 в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут 10 секунд и нанес 2 броска. Для 28-летнего нападающего это был первый официальный матч с октября 2019 года, он пропустил девять месяцев из-за травмы плеча. На счету его одноклубника Иван Барбашева 11 минут 48 секунд игрового времени, 2 броска и 7 силовых приемов. Защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 14 минут, сделав 3 хита.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвуют "Вегас" и "Даллас". "Сент-Луис" во втором матче турнира сыграет 6 августа с "Вегасом", а "Колорадо" - с "Далласом".

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они играют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.