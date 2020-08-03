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Футбол в России

"Кокорин вряд ли станет легендой "Спартака". болельщики красно-белых о приходе игрока

В воскресенье "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим
Александр Кокорин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в воскресенье объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Зенита" Александром Кокориным, выступавшим в 2020 году на правах аренды за "Сочи". ТАСС поговорил с представителями фан-движения красно-белых и изучил их реакцию на самый громкий переход летнего трансферного окна в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Путь Кокорина к "Спартаку" получился более сложным, чем мог бы - в 2000 году он находился на просмотре в спартаковской школе, но несмотря на то, что им были довольны, уроженцу Белгородской области не смогли помочь с жильем. В итоге нападающий все же остался в Москве, попав в систему "Локомотива", где играл до перехода на профессиональный уровень. Новый этап в жизни у него начался в "Динамо", за которое он выступал с 2008 по 2015 год. Летом 2013-го он перешел в махачкалинский "Анжи", но тогда клуб из Дагестана поменял вектор развития и устроил распродажу дорогостоящих футболистов - в итоге Кокорин вернулся в "Динамо".

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Из московского клуба он ушел только в начале 2016 года, подписав контракт с "Зенитом". В клубе из Санкт-Петербурга форвард играл до октября 2018 года, когда стал участником двух драк в центре Москвы. Из-за судебного процесса и пребывания в колонии общего режима он был лишен свободы до сентября 2019-го. После выхода на свободу нападающий вернулся в "Зенит", но так и не сыграл за сине-бело-голубых ни одного официального матча - этой зимой он перебрался в "Сочи", где в 10 матчах забил семь мячей, а также отдал одну голевую передачу.

Одного только выступления Кокорина за "Зенит" могло быть достаточно для того, чтобы болельщики "Спартака" негативно встретили нападающего. Но еще в 2013 году в интервью порталу Sportbox он заявлял, что никогда не наденет красно-белую футболу. Уже после подписания контракта с клубом он объяснил свои слова семилетней давности.

"Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд "Спартак" был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь "Спартаку" стать сильнее и вернуться наверх", - сказал 29-летний Кокорин.

Фанатам нужна встреча с Кокориным

Активные болельщики "Спартака" считают, что руководство клуба, в первую очередь генеральный директор Шамиль Газизов, должно организовать встречу со скандальным новичком команды.

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"Клубу нужен хороший игрок, чтобы выполнять задачи, поставленные гендиректором. Болельщики считают, что он недостоин за эти высказывания надевать майку красно-белого клуба. Но раз он уже ее надел, то любви не будет, а так - он игрок "Спартака". Если будет за что, будут осуждать", - сказал ТАСС один из фанатов красно-белых, пожелавший остаться неназванным.

Переход из "Зенита" в "Спартак", как и наоборот, не самое частое явление в российском футболе. Но все-таки такие трансферы происходят. Например, лидер "Зенита" Артем Дзюба является воспитанником "Спартака". В 2015 году в клуб из Санкт-Петербурга он отправился, как и Кокорин в обратном направлении, в качестве свободного агента.

За год до этого из Санкт-Петербурга в Москву транзитом через Краснодар перебрался один из лидеров "Зенита" тех лет Роман Широков. Полузащитник неоднократно публично высказывался против "Спартака", вследствие чего у фанатов возникали вполне логичные вопросы.

"Широков, который играл и за "Зенит", и за ЦСКА (полузащитник играл в 1998-2000 годах во второй армейской команде - прим. ТАСС), так же приходил. К нему было такое же отношение, но Широков был нужен команде, и [Роман] Асхабадзе (гендиректор "Спартака" с 2013 по 2015 год - прим. ТАСС) устроил встречу актива с ним. И на все вопросы, которые имелись у актива за разные высказывания, Широков ответил глаза в глаза", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, отношение фанатов "Спартака" к Кокорину будет напрямую зависеть от того, как футболист будет себя вести. Если в его действиях будет что-то неподобающее, то и отношение к нему будет соответствующее. При этом фанат считает, что история с пребыванием в тюрьме отбила у игрока желание "фестивалить".

"Кокорин не станет легендой "Спартака"

Один из самых авторитетных болельщиков "Спартака" Амир Хуслютдинов, который известен в фанатской среде под прозвищем Профессор, отнесся к трансферу Кокорина настороженно. "Если он будет играть достойно, то мы его примем, - сказал он. - Конечно, вряд ли он станет легендой, как [Федор] Черенков, [Сергей] Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за "Спартак", я не видел".

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О заявлении Кокорина семилетней давности Профессор высказался сдержанно: "Отнесем это на издержки молодости! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори "никогда".

Вместе с тем Хуслютдинов выразил надежду на то, что вместе со "Спартаком" Кокорин сможет добиться успеха. "Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придет его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в "Спартаке". Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры", - отметил собеседник агентства.

"Мы поддерживаем не игроков, даже при всем величии Федора Федоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а "Спартак", - заявил Хуслютдинов.

"Главное, как Кокорин будет играть, а не под каким номером"

В "Спартаке" Кокорин будет играть под девятым номером, ранее под ним выступал Резиуан Мирзов. По словам Кокорина, полузащитник после разговора с ним согласился отдать свой номер новичку. В истории "Спартака" девятый номер имеет свою ауру, переходящую из поколения в поколение. Под этим номером, в частности, выступали Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров, Егор Титов.

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"Главное не под каким номером, главное, как он будет играть, - сказал ТАСС Шмаров. - Видел, в "Сочи" он старался, хотел побыстрее набрать форму. Он долго не играл, и желание у него было большое. Главное, чтобы оно не пропало в "Спартаке", чтобы помогал клубу забитыми мячами подняться в таблице как можно выше".

"Кокорин - очень хороший нападающий. Хочется, чтобы он побыстрее вписался в коллектив и быстро нашел взаимопонимание с командой", - добавил он.

"Какая разница, под каким номером играть? У нас были талантливые люди, которые себя не реализовали, а были такие, как Юра Ковтун, [Дмитрий] Хлестов, "дедушка" [Сергей] Горлукович. Я их больше уважаю, так как они бились на 100%, все из себя отдавали, вели себя как мужики, и к ним больше уважения, чем к более талантливым игрокам", - подчеркнул Хуслютдинов.

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