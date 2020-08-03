Бронзовый призер ЧМ-2019 прыгун в высоту Иванюк пропустит сбор в Новогорске

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк принял решение пропустить централизованный сбор в подмосковном Новогорске и продолжить тренироваться дома в Смоленске. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

"В данный момент мне централизованные сборы не нужны, пока в моих планах значатся тренировки у себя дома в Смоленске. Если бы ситуация была нормальной, я бы все равно сейчас не поехал бы на сбор. Я нуждался в них в более ранний период, а сейчас уже ничего из упущенного не наверстать. А остальное можно делать и дома", - сказал 27-летний Иванюк.

Иванюк также выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в Берлине в 2018 году, на Европейских играх - 2019 в Минске он стал обладателем серебряной награды.