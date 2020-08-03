Ласицкене и Сидорова пропускают сбор в Новогорске

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Действующие чемпионки мира по легкой атлетике Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова приняли решение не участвовать в централизованном сборе в подмосковном Новогорске в отличие от серебряного призера ЧМ-2019 Михаила Акименко, который уже находится там. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Второй сбор национальной команды России по легкой атлетике на базе в Новогорске стартовал 1 августа и завершится 31 августа. Первый проходил там же с 1 по 31 июля.

"Михаил Акименко продолжает готовиться к сезону в Новогорске. Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова тренируются самостоятельно вместе со своими тренерами по своим планам отдельно от команды, как и Илья Иванюк", - сказал Назаров.

Прыгун в высоту Акименко на чемпионате мира в Катаре уступил только хозяину соревнований Мутазу Баршиму. Ласицкене в Дохе стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, ранее она побеждала в Пекине в 2015 году и в Лондоне в 2017 году. Для прыгуньи с шестом Сидоровой золото ЧМ-2019 является пока самым большим достижением в карьере.