Тренер "Спартака" Тедеско заявил, что не намерен в ближайшее время возвращаться в Германию

ТАСС, 3 августа. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что не намерен в ближайшее время возвращаться в немецкую бундеслигу. Комментарий 34-летнего специалиста приводит агентство DPA.

"У меня нет какого-то конкретного плана, - сказал Тедеско. - Но если бы я хотел вернуться в бундеслигу, я бы это сделал. В последние месяцы поступали предложения, но сейчас я в Москве и чувствую себя здесь комфортно".

Тедеско стал главным тренером "Спартака" осенью 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. До этого с 2017 года он работал в "Шальке", с которым занял второе место в сезоне-2017/18.

"Спартак" в прошлом сезоне занял седьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав в 30 турах 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Олимп - Кубка России, где проиграли будущему победителю санкт-петербургскому "Зениту".