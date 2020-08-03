Генменеджер южнокорейского "Аняна": нам будет сложно конкурировать с другими командами КХЛ

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конкуренция в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сейчас такова, что южнокорейскому клубу "Анян Халла" будет сложно соперничать с остальными командами лиги. Такое мнение высказал ТАСС генеральный менеджер "Аняна" Чан Бум Ким.

Ранее президент лиги Алексей Морозов в интервью порталу "Спортбокс" рассказал про конкретный интерес из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ по поводу вступления в лигу, однако сейчас, по его словам, все находится на стадии разговоров. "Анян" выступает в Азиатской хоккейной лиге вместе с российским "Сахалином". В нынешнем году оба клуба были признаны победителями плей-офф, финал которого был отменен из-за пандемии коронавируса.

"В прошлом году один из вице-президентов КХЛ посетил нашу арену, чтобы посмотреть матч, и встретился с президентом "Аняна". Во время встречи вице-президент рекомендовал нам присоединиться к лиге, что было бы для нас большой честью, - сказал генеральный менеджер. - Но, честно говоря, очень сложно принять такое решение. Если смотреть по таким параметрам, как бюджет клуба, вместимость арены и уровень игроков в Южной Корее, у нас мало шансов конкурировать с остальными клубами КХЛ".

Ранее международный координатор Южнокорейской хоккейной ассоциации Гван Ын Чхве заявил ТАСС, что южнокорейский клуб вряд ли в ближайшем будущем сможет вступить в КХЛ.

В составе КХЛ сейчас выступает пять иностранных команд: "Барыс" (Казахстан), "Йокерит" (Финляндия), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), рижское и минское "Динамо".