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Допинг в спорте

Штангистка Алеева временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил

В допинг-пробе спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона

ТАСС, 3 августа. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в ее допинг-пробе обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона. Если будет установлено, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил, то соответствующее решение будет опубликовано.

Алеевой 29 лет, она является серебряным призером чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов и чемпионатов России 2011, 2016 и 2017 годов.

Теги
Допинг
Допинг в спорте
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В допинг-пробе спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона
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