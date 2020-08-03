"Манчестер Юнайтед" хочет разбить трансфер футболиста "Боруссии" Санчо на три части

ТАСС, 3 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен предложить дортмундской "Боруссии" разделить на три части трансфер полузащитника Джейдона Санчо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bild.

По данным издания, "Манчестер Юнайтед" не готов сразу заплатить €120 млн, которые требует германский клуб за 20-летнего футболиста. Поэтому английский клуб предложит "Боруссии" разделить выплату на три части: в ближайшее трансферное окно совершить платеж на €70 млн, через год выплатить €30 млн, оставшиеся €20 млн оплатить в 2022 году.

Санчо является воспитанником английского "Манчестер Сити", за "Боруссию" игрок выступает с сезона-2017/18. В минувшем сезоне англичанин провел 44 матча в составе дортмундского клуба в разных турнирах, забив 20 мячей и столько же раз ассистировав партнерам. Всего в составе "Боруссии" он провел 99 матчей, забил 34 мяча и сделал 43 голевые передачи. Англичанин является победителем Суперкубка Германии (2019).

За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).