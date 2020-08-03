В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов страны в КХЛ

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерации хоккея ОАЭ обсуждает вопрос вступления одного из клубов страны в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал спортивный директор федерации Мохамед Ареф.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов в интервью "Матч ТВ" рассказал об интересе к вступлению в лигу клубов из Венгрии, Южной Кореи и ОАЭ. Президент Федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун в мае прошлого года сообщил газете "Спорт-Экспресс", что клуб из ОАЭ может вступить в КХЛ в 2021 году.

"Ситуация со вступлением клуба из нашей страны находится на очень ранней стадии, - сказал Ареф. - На данный момент мы общаемся, чтобы понимать, можем ли мы быть вовлечены в этот процесс и что лучше сделать для развития хоккея как в КХЛ, так и в ОАЭ".

В составе лиги выступают пять иностранных команд: "Барыс" (Казахстан), "Йокерит" (Финляндия), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), рижское и минское "Динамо".