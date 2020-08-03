Агапитов: штангистка Алеева отстранена на основании данных московской лаборатории

В допинг-пробе спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона. Если будет установлено, что Алеева не нарушала антидопинговых правил, то соответствующее решение будет опубликовано.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании данных московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Речь идет о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году, - сказал Агапитов. - Все это было при прежнем руководстве федерации. Сейчас в Лозанне идет перепроверка проб московской антидопинговой лаборатории, которые были вывезены в прошлом году. Проба Алеевой в их числе".

"Алеева входила в предварительный список участниц чемпионата России, который должен скоро стартовать в Грозном, но, согласно антидопинговым правилам, теперь она не сможет выступать на соревнованиях, пока не будет вынесено окончательное решение", - заключил глава ФТАР.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале января 2019 года вывезло из России базу данных московской лаборатории и находившиеся там допинг-пробы. В мае 2020 года сообщалось, что по результатам повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории в период с 2014 по 2016 год WADA выявило 61 случай манипуляций данными.

Алеевой 29 лет, она является серебряным призером чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов и чемпионатов России 2011, 2016 и 2017 годов.