Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков подписал контракт с "Тамбовом"

Подробности соглашения с 39-летним голкипером не сообщаются. Также контракты с "Тамбовом" подписали нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов.

В минувшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Рыжиков выступал за "Крылья Советов", провел 19 матчей, в которых пропустил 25 мячей и шесть раз отстоял "на ноль".

До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), победителем Кубка (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). За "Рубин" он выступал на протяжении 11 сезонов, а покинул команду в 2018 году. Вместе с московским "Локомотивом" он выиграл бронзовые медали чемпионата страны (2006) и Кубок России (2007). Также он выступал за "Салют-Энергию", "Сатурн", "Анжи" и "Томь".

Рыжиков провел единственный матч за сборную России в марте 2011 года против команды Катара (1:1). Входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года.