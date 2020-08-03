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Футбол в России

"Зенит" вернется к обсуждению нового контракта с Кузяевым после 11 августа

Контракт футболиста с петербуржцами истек 31 июля
Далер Кузяев Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Далер Кузяев
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" вернется к обсуждению нового контракта полузащитника Далера Кузяева с его отцом и агентом после 11 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Кузяев выступает за "Зенит" с лета 2017 года. Его контракт с петербуржцами истек 31 июля. Как сообщил ТАСС Медведев, в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов, если такая возможность появится.

"Встреча [с отцом и агентом игрока Адьямом Кузяевым] прошла конструктивно. Мы продолжим переговоры, вернувшись из Волгограда ("Зенит" 11 августа в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с "Ротором" - прим. ТАСС). Насколько я знаю, с другими клубами переговоров он не ведет", - сказал Медведев.

Кузяеву 27 лет, в составе "Зенита" он провел 94 матча, забив 12 мячей и отдав девять результативных передач. За три года выступлений за сине-бело-голубых полузащитник помог команде дважды стать чемпионом России, а также завоевать Кубок России.

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