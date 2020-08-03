Американский баскетболист Гилл покинул "Химки"

ТАСС, 3 августа. Американский форвард Энтони Гилл покинул подмосковный баскетбольный клуб "Химки" в связи с окончанием контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

27-летний баскетболист в минувшем сезоне провел 33 игры в составе "Химок", набирая 9,3 очка и делая 4,5 подбора в среднем за матч. В подмосковном клубе Гилл провел три года, за это время он сыграл 113 матчей.

"Своей самоотверженной игрой и невероятной добротой Энтони завоевал сердца всех болельщиков нашей команды и стал неотъемлемой частью семьи баскетбольного клуба "Химки". Желаем игроку карьерных успехов, а его замечательной дружной семье - благополучия. Увидимся на площадке", - говорится в сообщении.

Гилл после выступления за команды колледжей Вирджинии и Северной Каролины в 2016 году переехал в Европу, где до подписания контракта с "Химками" провел один сезон в составе турецкого "Йешилгиресуна".