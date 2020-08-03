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Футбол в России

ФНЛ работает над введением системы видеоассистента рефери на всех матчах лиги

Лига также заключила соглашение со стриминговым сервисом Sportrecs для увеличения аудитории
Главный судья Алексей Еськов смотрит видеоповтор игрового момента на мониторе системы видеопомощи арбитрам (VAR) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный судья Алексей Еськов смотрит видеоповтор игрового момента на мониторе системы видеопомощи арбитрам (VAR)
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) работает над тем, чтобы система видеоассистента рефери (VAR) была задействована на всех матчах турнира. Об этом сообщил ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Впервые в России VAR начал использоваться с полуфинала Кубка России сезона-2018/19. В Тинькофф - Российской премьер-лиге система используется с сезона-2019/20.

"Работа в этом направлении ведется совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА [Международной федерации футбола] и IFAB [Международном совете футбольных ассоциаций], - сказал Ефремов. - Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ".

По словам Ефремова, помимо работы над улучшением качества трансляций, лига заключила соглашение с новым партнером для увеличения аудитории. "Мы заключили соглашение со стриминговым сервисом Sportrecs. Для зрителей на территории России матчи Олимп-ФНЛ по-прежнему будут доступны в "Яндекс-Эфире". С помощью нового партнера мы планируем увеличить аудиторию за счет выхода за пределы страны", - сказал он.

Новый сезон ФНЛ стартовал 1 августа.

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