ФНЛ работает над введением системы видеоассистента рефери на всех матчах лиги

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) работает над тем, чтобы система видеоассистента рефери (VAR) была задействована на всех матчах турнира. Об этом сообщил ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Впервые в России VAR начал использоваться с полуфинала Кубка России сезона-2018/19. В Тинькофф - Российской премьер-лиге система используется с сезона-2019/20.

"Работа в этом направлении ведется совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА [Международной федерации футбола] и IFAB [Международном совете футбольных ассоциаций], - сказал Ефремов. - Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ".

По словам Ефремова, помимо работы над улучшением качества трансляций, лига заключила соглашение с новым партнером для увеличения аудитории. "Мы заключили соглашение со стриминговым сервисом Sportrecs. Для зрителей на территории России матчи Олимп-ФНЛ по-прежнему будут доступны в "Яндекс-Эфире". С помощью нового партнера мы планируем увеличить аудиторию за счет выхода за пределы страны", - сказал он.

Новый сезон ФНЛ стартовал 1 августа.