Новый Хабиб по прозвищу Волк. Хазат Чимаев устроил шум в UFC

Чеченец с шведским паспортом раньше охранял ночные клубы, а теперь вызывает на бой Конора Макгрегора

Родившийся в Чечне боец Хамзат Чимаев стал рекордсменом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Представляющий Швецию спортсмен одержал две досрочные победы в разных весовых категориях за десять дней. О нем как о новой звезде начал говорить президент UFC Дэйна Уайт. Многие поклонники единоборств стали сравнивать новоявленного рекордсмена с Хабибом Нурмагомедовым. ТАСС рассказывает историю спортсмена, который попал на первые полосы СМИ.

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Чимаев подписал контракт с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом и уже через короткое время получил предложение выйти на замену в одном из поединков на так называемом "Бойцовском острове". В противостоянии с валлийцем Джоном Филлипсом Чимаев нанес 124 удара, пропустив всего два. После боя он обратился к президенту UFC Дэйне Уайту и сказал, что готов подраться еще раз в ближайшее время. Следующий бой, состоявшийся десять дней спустя против североирландца Риза Макки, также закончился победой Чимаева. Он нанес 68 ударов, не пропустив ни одного. После этого он стал одной из главных восходящих звезд UFC, получив бонусами $100 тыс. за два боя. Он неоднократно вызывал на поединок бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Однако ответа на данный момент спортсмен так и не получил. Прогресс Чимаева налицо. Например, в Instagram на него за две недели подписалось более 300 тыс. человек. "Да, меня стали часто узнавать на улице в Швеции. Один раз человек прямо на светофоре выбежал из машины, чтобы со мной сфотографироваться. Но я нормально к этому отношусь. Хотя это непривычно", — рассказал Чимаев ТАСС. Чимаев за время выступления в UFC уже сказал, что готов "снести" чемпионов в полусредней и средней весовых категориях. "Я просто уверен в своих силах. Я понимаю, что это бойцы моего уровня", — объяснил свои высказывания спортсмен. Жизнь в спортивном зале в Швеции Чимаев живет в Швеции более пяти лет. Около десяти лет назад в страну переехал брат спортсмена, а потом перебралась и вся семья. Поводом стали проблемы со здоровьем у одного из братьев Чимаева, которому требовалась операция. Ее решили делать в Швеции.

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На данный момент у Чимаева помимо шведского паспорта есть и российское гражданство. Спортсмен в Швеции работал охранником в ночных клубах, а также на фабрике морозильных установок. "Драться со мной никто не хотел, я просто не пускал людей в клуб и все. Также работал охранником дома, где жили парни с криминальным прошлым. Следил, чтобы ничего не натворили", — рассказал Чимаев. Сейчас спортсмен постоянно живет в зале, в котором тренируется, — All Stars. Он объясняет это желанием тренироваться, чтобы быть в полной готовности в любой момент и не отвлекаться на посторонние вещи. Правда, по словам Чимаева, после боев в UFC его тренер запретил ему приходить в зал в течение двух дней. К слову, в этом же зале тренируется известный шведский боец Александр Густафссон. "Как-то Алекс начал мне показывать средний палец в шутку, такой у них тут юмор в Швеции. Я спросил у него, когда он был в Грозном, показывал ли он этот палец? Он ответил, что нет. Тогда я сказал, чтобы и мне больше не показывал", — рассказал Чимаев о знакомстве с Густафссоном. Начинал же уроженец Чечни с борьбы, в которой стал чемпионом Швеции. Уже позднее он перешел в ММА, где у него на данный момент восемь поединков и ни одного поражения. Подарок маме, Макгрегор и сравнения с Хабибом "Я сразу спросил у мамы, что ей купить на заработанные деньги. Хотел что-то дорогое, может быть драгоценность, приобрести. Но она сказала, что ничего не надо, лишь бы я просто приехал", — рассказал Чимаев ТАСС после второй победы в UFC.

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