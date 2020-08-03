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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования до сентября 2021 года

Как сообщил собеседник ТАСС, за два месяца до выборного конгресса национальные федерации должны вновь выдвинуть своих кандидатов на посты в руководстве EFC
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования (EFC) до 11 сентября 2021 года, когда пройдет перенесенный выборный конгресс организации. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Европейской конфедерации фехтования Яцек Слупский.

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Поздняков был избран главой Европейской конфедерации фехтования в 2016 году. Выборы руководства организации проходят один раз в четыре года. Планировалось, что выборный конгресс EFC пройдет 12 сентября в Сочи. В июле Федерация фехтования России выдвинула Позднякова на пост президента EFC.

"Согласно решению исполкома EFC, 12 сентября состоится обычный конгресс организации, - сказал Слупский. - Выборный конгресс из-за пандемии отложен до 11 сентября 2021 года. Станислав Поздняков до выборного конгресса продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию фехтования".

Как сообщил собеседник ТАСС, за два месяца до выборного конгресса национальные федерации должны вновь выдвинуть своих кандидатов на посты в руководстве EFC.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЛетние олимпийские виды спорта
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