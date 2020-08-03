В ФК "Уфа" считают, что у Фомина хорошие перспективы в "Динамо"

"Динамо" в понедельник объявило о подписании контракта с Фоминым. Контракт 23-летнего полузащитника с бело-голубыми рассчитан на пять лет.

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник Даниил Фомин после перехода из футбольного клуба "Уфа" в московское "Динамо" будет иметь хорошие перспективы. Такое мнение ТАСС высказал председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

"Переговоры не были сложными, сделка для "Уфы" выгодная, - сказал Мурзагулов. - Мало кто, кроме узкого круга специалистов, знал Фомина, когда он к нам пришел. Сейчас за ним шла охота - предложение "Динамо" было самым выгодным, и мы его приняли. Называть другие клубы, интересовавшиеся Фоминым, было бы некорректно".

"В этой сделке менеджмент сработал ровно так, как и должен - нашли перспективного игрока, который был необходим в определенной зоне на поле. Он отработал и пошел дальше, сделал новый шаг в карьере. "Динамо" - клуб с большими амбициями и крупными спонсорами, там у него хорошие перспективы", - добавил председатель попечительского совета "Уфы".

Собеседник агентства отметил, что финансовый аспект при переходе не был ключевым. "Думаю, в первую очередь ему важно развиваться как футболисту. Игры в Европе дают для этого многое. Плюс значительное увеличение доходов", - отметил он.

Фомин является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду он сыграл один матч. До перехода в "Уфу" летом 2019 года он на протяжении двух сезонов выступал на правах аренды за "Нижний Новгород". В сезоне-2019/20 полузащитник провел за уфимский клуб 29 матчей во всех турнирах, забив в них шесть мячей и отдав две голевые передачи.