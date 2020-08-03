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Влияние коронавируса на спорт

Поздняков считает, что международный спортивный сезон откроется не раньше ноября

Из-за пандемии коронавируса многие соревнования, запланированные на 2020 год, были перенесены
Глава ОКР Станислав Поздняков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международный спортивный сезон откроется не раньше ноября. Такое мнение на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной Олимпиаде 1980 года в Москве, высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Из-за пандемии коронавируса многие соревнования, запланированные на 2020 год, были перенесены.

"Понятно, что наши спортсмены, подходившие к пику формы весной, оказались сейчас в сложном положении, - сказал Поздняков. - Им заново нужно готовить себя к соревнованиям, в особенности к международным. Международный спортивный сезон, по нашим предположениям, начнется не раньше ноября, календарь будет серьезно отличаться от того, по которому мы работали раньше. Да, наступают непростые времена, но в таких условиях находятся спортсмены многих стран".

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Поздняков, Станислав АлексеевичВлияние коронавируса на спорт
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