Поздняков считает, что международный спортивный сезон откроется не раньше ноября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международный спортивный сезон откроется не раньше ноября. Такое мнение на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной Олимпиаде 1980 года в Москве, высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Матыцин и Поздняков возглавили штаб по контролю за подготовкой сборных России к ОИ в Токио

Из-за пандемии коронавируса многие соревнования, запланированные на 2020 год, были перенесены.

"Понятно, что наши спортсмены, подходившие к пику формы весной, оказались сейчас в сложном положении, - сказал Поздняков. - Им заново нужно готовить себя к соревнованиям, в особенности к международным. Международный спортивный сезон, по нашим предположениям, начнется не раньше ноября, календарь будет серьезно отличаться от того, по которому мы работали раньше. Да, наступают непростые времена, но в таких условиях находятся спортсмены многих стран".