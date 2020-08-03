Вооремаа признался, что не понял, почему его выбрали для зажжения огня Игр-80 в Таллине

Огонь парусной регаты Олимпийских игр - 1980 был зажжен в Таллине в парусном центре в Пирите. Право зажечь олимпийский огонь было доверено 17-летнему Вайко Вооремаа из Хаапсалу - победителю юниорского чемпионата мира по буерному спорту.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Буерист Вайко Вооремаа, зажегший огонь Олимпиады-1980 перед стартом парусной регаты в Таллине в возрасте 17 лет, не знает, почему именно ему доверили эту почетную миссию. Об этом Вооремаа рассказал на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

"Конечно, я мало что помню. Я был 17-летним мальчиком, многие вещи видел по-другому, - признался Вооремаа. - Конечно, я видел и Олимпийские игры - прямо в море, но для меня было важнее то, что происходило на берегу. Мне пришлось зажигать этот огонь, но я так и не понял, как это произошло, почему меня выбрали, мне это и не объяснили, поэтому я могу только догадываться".

Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах СССР: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе.

Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду, команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и США не приняли участия в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны, однако некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими. Почти 6 тыс. спортсменов состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта (на пять больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Монреале).