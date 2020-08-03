Гимнаст Дитятин заявил, что золото ОИ-1980 в личном многоборье - его самая ценная награда

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Золото Олимпийских игр 1980 года в абсолютном первенстве стало самой ценной наградой для гимнаста Александра Дитятина. Об этом он рассказал на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной Играм в Москве.
На Олимпиаде в Москве Дитятин стал трехкратным олимпийским чемпионом, выиграв золото также в командных соревнованиях и в упражнении на кольцах.
"Все медали очень трудные, но самая трудная - абсолютное первенство. 18 подходов, одна ошибка, и шансы на золото уменьшаются. Что касается командного золота, то мы 20 лет никак не могли повторить хорошее выступление наших старших товарищей, [Бориса] Шахлина, [Виктора] Чукарина, но мы стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве. Хотя в 1979 году мы уже выиграли командный чемпионат мира", - рассказал Дитятин.
"Современна гимнастика изменилась, но я знаю - наша команда готовилась к Играм в Токио, были планы на завоевание медалей самого высшего достоинства и в командном, и личном первенстве, и тому есть причина - хорошие выступления наших гимнастов на международных стартах. Думаю, сборная России по спортивной гимнастике достойно выступила бы в Токио. Будем ждать следующего года", - добавил он.
Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов.