Гимнаст Дитятин заявил, что золото ОИ-1980 в личном многоборье - его самая ценная награда

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Золото Олимпийских игр 1980 года в абсолютном первенстве стало самой ценной наградой для гимнаста Александра Дитятина. Об этом он рассказал на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной Играм в Москве.

На Олимпиаде в Москве Дитятин стал трехкратным олимпийским чемпионом, выиграв золото также в командных соревнованиях и в упражнении на кольцах.

"Все медали очень трудные, но самая трудная - абсолютное первенство. 18 подходов, одна ошибка, и шансы на золото уменьшаются. Что касается командного золота, то мы 20 лет никак не могли повторить хорошее выступление наших старших товарищей, [Бориса] Шахлина, [Виктора] Чукарина, но мы стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве. Хотя в 1979 году мы уже выиграли командный чемпионат мира", - рассказал Дитятин.