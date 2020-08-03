{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Юбилей Олимпиады-1980

Режиссер церемонии закрытия ОИ-1980 Туманов придумал сценарий прощания олимпийского Мишки

Прощальный полет талисмана Игр в небо сопровождала песня Александры Пахмутовой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Режиссеру-постановщику церемонии закрытия Олимпиады-1980 Иосифу Туманову принадлежит идея трогательного прощания с Играми, когда в московское небо улетел олимпийский Мишка. Об этом заявил заместитель генерального директора Центральной дирекции культурной программы "Олимпиады-80" Министерства культуры СССР Сергей Усанов на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр 1980 года.

"Это была идея Туманова. Он с ней пришел к композитору Александре Пахмутовой за несколько месяцев до окончания Олимпиады. Пахмутова написала песню за два с лишним месяца до церемонии закрытия", - сказал Усанов.

На эту тему
Мишкина слеза, или 40 лет спустя

Пахмутова и поэт Николай Добронравов стали авторами песни "До свидания, Москва", которая впервые прозвучала 3 августа 1980 года на столичном стадионе "Лужники" во время церемонии закрытия Олимпиады. Она сопровождала прощальный полет в небо талисмана Игр олимпийского Мишки.

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила и в других городах СССР - парусные гонки состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира - в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе - в подмосковных Мытищах.

В соревнованиях Олимпиады-1980 по 21 виду спорта было разыграно 203 комплекта наград. На старт вышли спортсмены из 81 страны. Сборная СССР одержала уверенную победу в медальном зачете, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Второе место заняла команда ГДР (47-37-42), третье - Болгарии (8-16-17).

Теги
Юбилей Олимпиады-1980
Юбилей Олимпиады-1980
Усанов: глава МОК заявил, что культурная программа Игр-1980 заслужила олимпийской медали
По мнению представителя Министерства культуры СССР, такого праздника в мире искусств никогда не было
Читать полностью