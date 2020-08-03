Режиссер церемонии закрытия ОИ-1980 Туманов придумал сценарий прощания олимпийского Мишки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Режиссеру-постановщику церемонии закрытия Олимпиады-1980 Иосифу Туманову принадлежит идея трогательного прощания с Играми, когда в московское небо улетел олимпийский Мишка. Об этом заявил заместитель генерального директора Центральной дирекции культурной программы "Олимпиады-80" Министерства культуры СССР Сергей Усанов на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр 1980 года.
"Это была идея Туманова. Он с ней пришел к композитору Александре Пахмутовой за несколько месяцев до окончания Олимпиады. Пахмутова написала песню за два с лишним месяца до церемонии закрытия", - сказал Усанов.
Пахмутова и поэт Николай Добронравов стали авторами песни "До свидания, Москва", которая впервые прозвучала 3 августа 1980 года на столичном стадионе "Лужники" во время церемонии закрытия Олимпиады. Она сопровождала прощальный полет в небо талисмана Игр олимпийского Мишки.
Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила и в других городах СССР - парусные гонки состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира - в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе - в подмосковных Мытищах.
В соревнованиях Олимпиады-1980 по 21 виду спорта было разыграно 203 комплекта наград. На старт вышли спортсмены из 81 страны. Сборная СССР одержала уверенную победу в медальном зачете, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Второе место заняла команда ГДР (47-37-42), третье - Болгарии (8-16-17).