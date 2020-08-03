Режиссер церемонии закрытия ОИ-1980 Туманов придумал сценарий прощания олимпийского Мишки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Режиссеру-постановщику церемонии закрытия Олимпиады-1980 Иосифу Туманову принадлежит идея трогательного прощания с Играми, когда в московское небо улетел олимпийский Мишка. Об этом заявил заместитель генерального директора Центральной дирекции культурной программы "Олимпиады-80" Министерства культуры СССР Сергей Усанов на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр 1980 года.

"Это была идея Туманова. Он с ней пришел к композитору Александре Пахмутовой за несколько месяцев до окончания Олимпиады. Пахмутова написала песню за два с лишним месяца до церемонии закрытия", - сказал Усанов.