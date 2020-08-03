Усанов: глава МОК заявил, что культурная программа Игр-1980 заслужила олимпийской медали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Культурная программа Игр 1980 года в Москве, по мнению занимавшего на тот момент пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Майкла Морриса Килланина, заслуживала олимпийской награды. Об этом заявил заместитель генерального директора Центральной дирекции культурной программы "Олимпиады-80" Министерства культуры СССР Сергей Усанов на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр 1980 года.

Олимпийские игры в Москве завершились 3 августа, ровно 40 лет назад. "Это был фантастический фестиваль искусств, такого не было в мире, и вряд ли такое повторится, - отметил Усанов. - Программу начали готовить за два года до Игр, была создана специальная дирекция, Минкультуры все курировал".

"Москва вся пела и танцевала, без преувеличения, были отменены отпуска во всех театрах страны, работали все, в том числе и Большой театр, - добавил он. - Не было ни одной площадки, где бы ежедневно не проходили различные концерты. Причем были задействованы все жанры музыкального драматического искусства: от симфонических оркестров до эстрадных ансамблей и коллективов народного творчества. Такого праздника в мире искусств никогда не было, масштабы были грандиозные".

В Олимпийской деревне программа началась, как только в нее начали заселяться делегации. "Там ежедневно проходили концерты, спектакли - по два мероприятия в день. Последний концерт был 4 августа, по окончании Игр", - заметил он.

Усанов отметил, что каждая республика СССР привезла в Москву свои лучшие творческие коллективы. "Это было незабываемо. Когда Килланин улетал, он сказал: "Культурная программа Олимпийских игр в Москве заслуживает большой олимпийской медали", - вспомнил Усанов.

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила и в других городах СССР - парусные гонки состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира - в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе - в подмосковных Мытищах. В соревнованиях Олимпиады-1980 по 21 виду спорта было разыграно 203 комплекта наград. Сборная СССР одержала уверенную победу в медальном зачете, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград.