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Футбол в Испании

СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера ФК "Барселона"

Последним местом работы аргентинца был английский "Тоттенхэм"

ТАСС, 3 августа. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на то, чтобы возглавить испанский футбольный клуб "Барселона" в следующем сезоне в случае увольнения нынешнего главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

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По информации издания, руководство "Барселоны" поставило перед Сетьеном задачу выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, в противном случае он будет уволен. Действующий контракт 61-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года. Испанскому клубу предстоит 8 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", первая игра прошла в Неаполе и завершилась вничью (1:1).

Последним местом работы Почеттино был английский "Тоттенхэм", который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому "Челси" (0:2).

Аргентинец четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Также Почеттино возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол", который является принципиальным соперником "Барселоны".

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