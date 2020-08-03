СМИ: Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера ФК "Барселона"

ТАСС, 3 августа. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на то, чтобы возглавить испанский футбольный клуб "Барселона" в следующем сезоне в случае увольнения нынешнего главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации издания, руководство "Барселоны" поставило перед Сетьеном задачу выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, в противном случае он будет уволен. Действующий контракт 61-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года. Испанскому клубу предстоит 8 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", первая игра прошла в Неаполе и завершилась вничью (1:1).

Последним местом работы Почеттино был английский "Тоттенхэм", который он возглавлял с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором его подопечные уступили лондонскому "Челси" (0:2).

Аргентинец четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Также Почеттино возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол", который является принципиальным соперником "Барселоны".