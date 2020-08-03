Смирнов считает, что бойкот США Игр в Москве повлиял на решение СССР не ехать на ОИ-1984

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бойкот США Игр 1980 года в Москве вызвал аналогичную реакцию у СССР по отношению к Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе. Такое мнение на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной 40-летию проведения летних Олимпийских игр в Москве, высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя оргкомитета "Олимпиада-80" Виталий Смирнов.

Олимпиаду в Москве бойкотировали 65 стран, включая США. Одной из главных причин бойкота, инициированного США, стал ввод советских войск в Афганистан. Через четыре года СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе под предлогом того, что советским спортсменам могла угрожать опасность во время соревнований.

"Я не открою Америки, сказав, что спорт - это политика, - сказал Смирнов. - Если вернуться к тем событиям, идея [бойкота] принадлежала Збигневу Бжезинскому (советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера - прим. ТАСС), который считал, что призыв к бойкоту поможет ему (Картеру) идти на еще один срок, и он признал, что это было ошибкой, американская сторона подала пример дурного поведения".

"Когда лорд Килланин (президент Международного олимпийского комитета в 1972-1980 годах) приезжал на встречу с Леонидом Брежневым, мы с Игнатием Новиковым (председатель оргкомитета Игр в Москве) там присутствовали. На встрече в Вашингтоне никого из членов НОК США или СССР не было, там был только Катлер, советник Бжезинского", - добавил Смирнов.

"Уверен, наши руководители не пошли бы на то, чтобы бойкотировать Игры в Лос-Анджелесе, если бы американцы не подали пример", - заключил Смирнов.

Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила и в других городах СССР - парусные гонки состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира - в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе - в подмосковных Мытищах. В соревнованиях Олимпиады-1980 по 21 виду спорта было разыграно 203 комплекта наград. Сборная СССР одержала уверенную победу в медальном зачете, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград.