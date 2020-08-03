ФК "Тамбов" заинтересован в подписании контракта с бывшим нападающим "Динамо" Панченко

27 июля "Динамо" объявило о том, что 30-летний игрок покинет клуб в связи с истечением срока контракта. Нападающий выступал за бело-голубых с июня 2016 года, перейдя на правах аренды из ЦСКА, а позднее заключив полноценный контракт. Он помог "Динамо" выиграть первенство Футбольной национальной лиги (2017) и вернуться в высший дивизион чемпионата России. Всего за клуб нападающий провел 103 матча в разных турнирах, забив 37 голов и отдав 11 голевых передач.

"Разговор [по поводу перехода Панченко в "Тамбов"] был, но пока это наше желание, - сказал Худяков. - Мы с Кириллом просто пообщались, но понимаем, что у него много предложений. Решение он еще не принял. Мы бы хотели видеть его, но никакой конкретики пока нет".

В понедельник "Тамбов" объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Состав команды пополнили 39-летний вратарь, двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков, 32-летний экс-нападающий "Сочи" Александр Карапетян и 29-летний бывший форвард донецкого "Олимпика" Виталий Балашов.

"Тренерский штаб и я очень довольны, - отметил спортивный директор "Тамбова". - Главное, что к нам приходят футболисты с амбициями - для нас это очень важный момент. Рыжиков хочет доказать, что он еще может играть на высоком уровне. Карапетян тоже хочет доказать, что он зря сидел на скамейке. Нам как раз нужны футболисты, полные желания".

"Тамбов" в сезоне-2019/20 дебютировал в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Команда в первый год выступлений в высшем дивизионе чемпионата страны заняла 14-е место и сохранила место в элите. В первом туре нового розыгрыша РПЛ тамбовчане в Саранске примут "Ростов". Игра состоится 8 августа, начало - 18:30 мск.