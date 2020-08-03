Российская футболистка Карпова подписала контракт с "Эспаньолом"

ТАСС, 3 августа. Российская футболистка Надежда Карпова стала игроком испанского клуба "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летней футболисткой, выступающей на позиции форварда, рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ранее Карпова выступала за испанские "Севилью" и "Валенсию", а также российские "Зоркий" и "Чертаново", в составе которого стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году. В прошедшем сезоне россиянка провела 18 игр в составе "Севильи" и забила четыре мяча. Чемпионат Испании был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Севилья" закончила первенство на 11-м месте, "Эспаньол" - на последней, 16-й строчке, однако он примет участие в следующем сезоне, так как было принято решение расширить высший дивизион до 18 команд.

В составе сборной России Карпова провела 24 матча, в которых забила шесть мячей.