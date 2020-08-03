Левитин стал единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин, возглавляющий попечительский совет Федерации настольного тенниса России (ФНТР), стал единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ETTU Милица Николич.

Отчетно-выборный конгресс ETTU пройдет 16 сентября в Варшаве во время проведения личного чемпионата Европы. Срок выдвижения кандидатов на руководящие посты завершился 31 июля.

"Единственным кандидатом на пост президента Европейского союза настольного тенниса является Игорь Левитин", - сказала Николич.

Левитин, который является заместителем председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и первым вице-президентом Олимпийского комитета России, в майском письме, которое было размещено на сайте Международной федерации настольного тенниса, отметил, что будет баллотироваться только в том случае, если его программа получит поддержку со стороны федераций - членов ETTU.

В настоящий момент европейским настольным теннисом руководит голландец Роналд Крамер.