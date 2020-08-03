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Шахматные турниры

Непомнящий уступил Карлсену в первом матче финала турнира Legends of Chess

Чемпион мира победил на тай-брейке со счетом 4:2

ТАСС, 3 августа. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего в первом матче финала турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проходит в онлайн-режиме.

Карлсен оказался сильнее в первой партии, после этого была зафиксирована ничья. В третьей партии победа досталась Непомнящему, далее шахматисты вновь сыграли вничью. После этого Карлсен выиграл две партии на тай-брейке, одержав победу в матче со счетом 4:2.

Второй матч финала пройдет во вторник. Финал проходит до двух побед в матчах одного из шахматистов.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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