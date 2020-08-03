Клубы РПЛ против запрета на игру арендованных футболистов с владеющими ими командами

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против правила, при котором арендованные футболисты не могут играть против команд, которые владеют ими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премьер-лиги.

На данный момент, согласно контрактам футболистов, клубы, отдающие их в аренду, имеют право запретить им играть в очном матче, либо потребовать заплатить за выход на поле.

"Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду или команды, ранее владевшей правами на него. Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.