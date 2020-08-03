Бывшая первая ракетка мира Маррей получил wild card на турнир серии Masters в Нью-Йорке

ТАСС, 3 августа. Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) для участия в турнире серии "Мастерс" в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Турнир пройдет с 22 по 28 августа. Помимо Маррея, wild card получили американцы Томми Пол, Теннис Сэндгрен и Френсис Тиафо.

В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев.

Маррей дважды выигрывал американский турнир (2008, 2011). В 2016 году он поднимался на верхнюю строчку рейтинга ATP, на данный момент он занимает 129 позицию. На счету 32-летнего британца 46 выигранных титулов на турнирах ATP, а также три победы на турнирах Большого шлема: на Уимблдоне (2013, 2016) и на открытом чемпионате США (2012). Также Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и серебряным призером Игр в миксте.