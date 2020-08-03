"У меня даже сейчас текут слезы". 40 лет назад завершились Олимпийские игры в Москве

По случаю годовщины со дня окончания Игр в ТАСС прошла онлайн-конференция с участием спортсменов и организаторов Олимпиады

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Ровно 40 лет назад над Большой спортивной ареной в Лужниках в небо взмыл олимпийский Мишка, кадры этого события до сих пор остаются одним из самых трогательных моментов в истории олимпийского движения. По случаю годовщины со дня окончания московской Олимпиады в ТАСС прошла онлайн-конференция с участием спортсменов и людей, которые организовывали это яркое событие.

Олимпийские игры в Москве проходили в непростое время - ввод советских войск в Афганистан послужил поводом для очередного витка в советско-американском противостоянии. Против СССР ввели экономические санкции, 65 государств решили бойкотировать Игры. Расчет был на то, чтобы сорвать проведение олимпийских соревнований. В конференции приняли участие люди, которые смогли организовать Олимпиаду, и те, чьи имена навсегда вошли в историю олимпийского движения. В их числе - бывший член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов, который в те годы являлся первым заместителем председателя оргкомитета "Олимпиада-80". "В день закрытия у всех сотрудников оргкомитета было желание выполнить задачу, которую поставил генеральный секретарь [Леонид Брежнев]. Ему очень понравилось открытие, и он сказал, что церемония закрытия должна быть еще лучше, - вспомнил Смирнов. - Мы были довольны, за всю Олимпиаду не было ни одного ЧП". "Взрыв восторга" Смирнов также рассказал, как во время церемонии открытия Игр он подшутил над ее гостями, чтобы не раскрыть секрет зажжения чаши олимпийского огня на Большой спортивной арене в Лужниках. В тайне удалось сохранить даже имя последнего факелоносца, которым стал олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Сергей Белов. "Интрига сохранялась до последнего, кроме того, мы пустили слух, что в последний момент забыли проложить дорожку к чаше, - вспомнил Смирнов. - Все спрашивали, как факел будет провожаться наверх, я отвечал - увидите. В итоге получилось красиво: открывались лепестки, и по ним поднимался наш спортсмен. Была интересная находка, она всем понравилась". Помощник заместителя председателя Совета министров СССР - помощник председателя оргкомитета "Олимпиада-80" Александр Козловский отметил актерское мастерство Смирнова, которое позволяло сохранить интригу. "У Виталия Георгиевича есть фантастическое качество - он никогда не теряет чувства юмора. Когда члены Международного олимпийского комитета начали размещаться в ложе стадиона, к нему подошел президент Национального олимпийского комитета Румынии и спросил: "Виталий, а почему к факелу нет никакой лестницы? Как будет зажжен огонь?"

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"Виталий Георгиевич тогда хлопнул себя по лбу и сказал: "Сколько раз я им говорил, но все равно забыли". Тут же все начали перешептываться, все переживали, как же так. И когда его так фантастически зажгли, для всех это был не просто взрыв удивления, это был взрыв восторга", - вспомнил Козловский. Помимо Москвы, соревнования принимали Минск, Киев, Ленинград и Таллин. В этих городах также прошли церемонии зажжения олимпийского огня. В Минске огонь в чаше зажгла олимпийская чемпионка, титулованная гимнастка Ольга Корбут, в Киеве - серебряный призер Олимпиады-72 легкоатлет Леонид Литвиненко, в Ленинграде - олимпийский чемпион по лыжным гонкам 1980 года Евгений Беляев. В Эстонии проходили соревнования по парусному спорту. Право зажечь олимпийский огонь было доверено 17-летнему Вайко Вооремаа из Хаапсалу - победителю юниорского чемпионата мира по буерному спорту. "Грандиозное событие" Вооремаа оказался в числе участников онлайн-конференции и поделился впечатлениями от событий 40-летней давности. "Конечно, я мало что помню. Я был 17-летним мальчиком, многие вещи видел по-другому, - признался он. - Конечно, я видел и Олимпийские игры - прямо в море, но для меня было важнее то, что происходило на берегу. Мне пришлось зажигать этот огонь, но я так и не понял, как это произошло, почему меня выбрали, мне это и не объяснили, поэтому я могу только догадываться". Еще одним героем Олимпийских игр стал Владимир Сальников - в московском бассейне он завоевал три золотые награды, став одним из самых титулованных спортсменов тех Игр. "Это было грандиозное событие, мы не видели того, что происходило за пределами площадок, - рассказал Сальников. - Многие вещи узнаю от участников и организаторов, нашей основной задачей было выступление. Мы концентрировались на том, что могли делать хорошо, я услышал слова о наследии, и олимпийское наследие работало многие годы. К сожалению, олимпийский бассейн не дожил до юбилея, но есть планы его возродить, как и стадион". Сальников выразил надежду, что после окончания реконструкции "Олимпийского" на его территории откроется музей Игр.

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Олимпиада в Москве стала звездным часом и для гимнаста Александра Дитятина, который тогда завоевал три золотых награды. "Все медали очень трудные, но самая трудная - абсолютное первенство. 18 подходов, одна ошибка, и шансы на золото уменьшаются", - рассказал он во время конференции. "Что касается командного золота, то мы 20 лет никак не могли повторить хорошее выступление наших старших товарищей, [Бориса] Шахлина, [Виктора] Чукарина, но мы стали олимпийскими чемпионами в командном первенстве", - заметил Дитятин. Всего на Олимпиаде было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов. Советская сборная уверенно заняла первое место в медальном зачете, спортсмены страны завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. "Вся Москва пела и плясала" Но не только спортом жила Москва тем летом. Культурная программа Игр, по мнению занимавшего на тот момент пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Майкла Килланина, заслуживала олимпийской награды. Об этом рассказал Сергей Усанов, который тогда занимал пост генерального директора Центральной дирекции культурной программы "Олимпиады-80" Министерства культуры СССР.

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"Это был фантастический фестиваль искусств, такого не было в мире, и вряд ли такое повторится, - отметил Усанов. - Программу начали готовить за два года до Игр, была создана специальная дирекция, Минкультуры все курировал". "Москва вся пела и танцевала, без преувеличения, были отменены отпуска во всех театрах страны, работали все, в том числе и Большой театр, - добавил он. - Не было ни одной площадки, где бы ежедневно не проходили различные концерты. Причем были задействованы все жанры музыкального драматического искусства: от симфонических оркестров до эстрадных ансамблей и коллективов народного творчества. Такого праздника в мире искусств никогда не было, масштабы были грандиозные". В Олимпийской деревне программа началась, как только в нее начали заселяться делегации. "Там ежедневно проходили концерты, спектакли - по два мероприятия в день. Последний концерт был 4 августа, по окончании Игр", - заметил он. Главное культурное наследие Игр - олимпийского Мишку - придумал художник Виктор Чижиков, который ушел из жизни 20 июля этого года. Режиссером-постановщиком церемонии закрытия Олимпиады был Иосиф Туманов, именно ему принадлежит идея трогательного прощания с Играми, когда в московское небо улетел олимпийский Мишка. Его полет сопровождала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "До свидания, Москва", которая в тот день прозвучала впервые. Подвиг Заключительную речь главы МОК Килланина на церемонии закрытия Игр стадион встретил фантастической овацией. Он рассказал, что во время подготовки к Олимпиаде съездил к президенту США Джимми Картеру и предложил ему отказаться от бойкота. После он сказал журналистам, что Олимпиада состоится в Москве, даже если единственным иностранцем на ней будет он сам. "Это было во всех газетах, в благодарность ирландцу встал весь стадион, - вспомнил Козловский. - Он вернулся в ложу весь красный и сказал, что его приветствовали как ни одну кинозвезду в мире. И когда он сел, появился Мишка, началась эта песня. У меня даже сейчас текут слезы".