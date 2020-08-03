Александрова победила Младенович на первом турнире WTA после паузы

Александрова победила со счетом 5:7, 6:0, 6:1. Матч длился 2 часа 13 минут. Во втором круге 25-летняя россиянка встретится с победительницей пары Надя Подорска (Аргентина) - Фиона Ферро (Франция), их встреча пройдет во вторник.

ТАСС, 3 августа. Россиянка Екатерина Александрова обыграла Кристину Младенович из Франции в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в итальянском Палермо. Встреча прошла при пустых трибунах.

Александрова занимает 27-е место в рейтинге WTA, Младенович - 42-е. Россиянка является победительницей одного турнира WTA, на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии (2020) и Франции (2019).

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов планируют возобновить 14 августа турниром в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится.

Призовой фонд турнира в Палермо составляет $202 тыс., соревнования завершатся 9 августа.