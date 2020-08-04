Касаткина проиграла Паолини на первом турнире WTA после паузы

ТАСС, 4 августа. Россиянка Дарья Касаткина проиграла итальянке Ясмин Паолини в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Палермо. Встреча прошла при пустых трибунах.

Игра завершилась поражением россиянки со счетом 7:5, 4:6, 4:6. Матч длился 3 часа 9 минут. Во втором круге Паолини встретится с победительницей пары Элиза Мертенс (Бельгия) - Александра Соснович (Белоруссия). Их матч пройдет во вторник.

Касаткиной 23 года, она занимает 66-е место в рейтинге WTA, Паолини - 95-е. Россиянка является победительницей двух турниров WTA. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018).

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, турнир в Палермо стал первым после паузы. Сезон Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) планируют возобновить 14 августа в Вашингтоне. Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не пройдет.

Призовой фонд турнира в Палермо составляет $202 тыс. Соревнования завершатся 9 августа.