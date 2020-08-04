"Питтсбург" обыграл "Монреаль" в матче предварительного раунда плей-офф НХЛ

В составе победителей отличились Сидни Кросби (5-я минута), Джейсон Закер (55) и Джейк Гюнцель (60). У проигравших шайбу забросил Йеспери Котканиеми (58). Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 19 минут 50 секунд, сделав семь бросков и один силовой прием.

ТАСС, 4 августа. "Питтсбург" одержал победу над "Монреалем" со счетом 3:1 во втором матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Счет в серии до трех побед стал равным - 1-1. Первый матч завершился победой "Монреаля" в овертайме со счетом 3:2. Следующую встречу команды проведут 6 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы, они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.