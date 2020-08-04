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Футбол в России

Глава ФНЛ: дебют Пиняева получился ярким, но важно не переусердствовать с похвалой

В матче со "Спартаком-2" 15-летний форвард "Чертаново" отметился голевой передачей сразу после выхода на замену

МОСКВА, 4 августа /ТАСС/. Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев должен спокойно развиваться и прогрессировать. Такое мнение ТАСС высказал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

15-летний Пиняев в матче первого тура Олимп-ФНЛ со "Спартаком-2" 1 августа сразу после выхода на замену сделал голевую передачу. Матч закончился победой "Спартака-2" со счетом 2:1.

"Дебют Пиняева вышел действительно ярким: голевая передача спустя считанные секунды после выхода на поле, - сказал Ефремов. - Но я соглашусь со многими экспертами. Важно не переусердствовать с похвалой. Давайте дадим возможность парню спокойно развиваться и прогрессировать".

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