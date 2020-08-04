В ФНЛ заявили, что информации о финансовых проблемах клубов на данный момент нет

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на данный момент не располагает информацией, которая могла бы внушать опасений по поводу финансовой состоятельности клубов. Об этом ТАСС рассказал глава лиги Игорь Ефремов.

Весной стало известно, что владивостокский "Луч", "Армавир" и брянское "Динамо" не смогут принять участие в первенстве Олимп-ФНЛ из-за финансовых проблем. Саранская "Мордовия" не смогла пройти лицензирование.

"Мы получили все гарантии от комиссии по лицензированию, которое каждый год проводится все более скрупулезно и строго, - сказал Ефремов. - В настоящий момент у меня нет информации, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов ФНЛ".

По словам Ефремова, увеличение количества участников турнира с 20 до 22 команд является вынужденной мерой.

"Поскольку из-за пандемии сезон-2019/20 не был доигран, мы приняли справедливое, на мой взгляд, решение о том, что по его итогам ни одна команда не отправляется вниз, - сказал глава лиги. - В то же время нельзя было и ущемлять права победителей групп Олимп - Профессиональной футбольной лиги. Тем более, впервые за последние несколько лет готовность выступить в ФНЛ выразили все пять претендентов. Вариант с 22 командами в сезоне-2020/21 просчитывался еще в середине мая, когда принималось непростое для нас решение не доигрывать сезон".

По словам Ефремова, вариант с 24 командами в нынешнем сезоне всерьез не обсуждался. "Я уже неоднократно говорил, считаю оптимальным количеством участников 20 команд. И к этому формату мы вернемся по итогам сезона - шесть команд из 22 отправятся в ПФЛ, а к нам поднимутся победители четырех групп", - заключил собеседник ТАСС.