Международная федерация текбола стала золотым партнером форума "Спорт-Аккорд"

ТАСС, 4 августа. Международная федерация текбола (FITEQ) получила статус золотого партнера всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет в Екатеринбурге в 2021 году, сообщил во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

"Россия является ключевым рынком для текбола, поэтому саммит "Спорт-Аккорд" позволит нам наладить контакты не только с представителями мировой спортивной индустрии, но и с основными российскими игроками. Статус золотого партнера будет способствовать дальнейшему наращиванию наших усилий по формированию связей с разными странами и созданию альянсов для поддержки текбола в мировом масштабе", - цитирует департамент генерального секретаря FITEQ Мариса Визера - младшего.

Текбол сочетает в себе футбол и настольный теннис, играют футбольным мячом на специальном искривленном столе.

Федерация текбола была основана в 2017 году, через года была признана Олимпийским советом Азии, в 2019 году - Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки.