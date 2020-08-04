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КХЛ

Клуб НХЛ "Эдмонтон" объявил о переходе нападающего Максимова в ЦСКА

Форвард будет выступать за армейцев до начала следующего сезона НХЛ

ТАСС, 4 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" отправил 21-летнего нападающего Кирилла Максимова в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Максимов будет играть за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до начала нового сезона в НХЛ. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча в Американской хоккейной лиге, в которых набрал 13 очков (5 голов + 8 результативных передач). Форвард был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2017 года под общим 146-м номером.

Предыдущий сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября.

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