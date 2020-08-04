СМИ: ISU принял решение сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона

ТАСС, 4 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить серию Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Вопрос о сохранении серии Гран-при в календаре рассматривался в понедельник. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в формате проведения соревнований возможны изменения, которые будут обсуждаться позднее.

Этап Гран-при в США запланирован на 23-25 октября, в Канаде - на 30 октября - 1 ноября, в Китае - на 6-8 ноября, во Франции - на 13-15 ноября, в России - на 20-22 ноября, в Японии - на 27-29 ноября. Финал Гран-при планируется провести в Пекине 10-13 декабря, однако, по данным Киодо, он может быть перенесен на начало 2021 года.