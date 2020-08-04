CAS вынесет решение по делам российских биатлонисток в конце августа - начале сентября

Ожидалось, что CAS огласит вердикт в середине июля.

"В соответствии с последним уведомлением CAS, срок для подготовки решений в отношении Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной был опять продлен. Решения по трем российским биатлонисткам следует ожидать в конце августа - начале сентября", - сказал Панич.

Зайцева, Романова и Вилухина в конце 2017 года были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил, их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте. Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в CAS, слушания состоялись в начале марта.